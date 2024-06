Environnement: : Le CROUS de Diamniadio a tenu sa journée de sensibilisation sur le réchauffement climatique

A l'université Amadou Mactar Mbow De Diamniadio les étudiants du centre régional des œuvres universitaires et sociales a organisé une journée de l'environnement hier jeudi.

L'objectif est de lutter contre le réchauffement climatique et la pollution environnementale.une journée qui est marquée par la présence de plusieurs artistes de grande renommée internationale et des autorités universitaires



Suivons les détails avec Ibrahima Khalil Diémé