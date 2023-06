Equipe nationale : Aliou Cissé explique la non sélection de Mbaye Diagne Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Juin 2023 à 14:16 | | 0 commentaire(s)|

Aliou Cissé a fait le point ce jeudi sur l’effectif (19 joueurs au premier galop) dont il dispose d’abord pour les deux matches à venir des matches contre le Bénin (17 juin) et le Brésil (20 juin). Le sélectionneur des Lions est notamment revenu sur la longue absence (depuis mars 2021) de Mbaye Diagne en […] Aliou Cissé a fait le point ce jeudi sur l’effectif (19 joueurs au premier galop) dont il dispose d’abord pour les deux matches à venir des matches contre le Bénin (17 juin) et le Brésil (20 juin). Le sélectionneur des Lions est notamment revenu sur la longue absence (depuis mars 2021) de Mbaye Diagne en sélection malgré ses 23 buts en première division turque. « L’absence de Mbaye Diagne n’est pas mystérieuse. Je ne peux pas choisir tout le monde. Boulaye et Habib ont aussi marqué et on n’est pas en déficit à ce poste-là. Mbaye est un garçon que j’étais aller prendre », a-t-il déclaré, des propos relayés par Igfm. Cissé ajoute que Mbaye Diagne « est déjà venu car il était là en 2019 lors de la CAN. Je le connais bien. Je n’ai aucun problème avec un joueur. C’est juste des choix et le profil que j’ai choisi c’est Habib Diallo ».



Source : https://lesoleil.sn/equipe-nationale-aliou-cisse-e...

