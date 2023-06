Equipe nationale: Moussa Niakhaté s’est rendu en Angleterre, ce lundi, pour des raisons administratives Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juin 2023 à 17:33 | | 0 commentaire(s)|

Le défenseur sénégalais, Moussa Niakhaté, a quitté lundi le rassemblement de l’équipe du Sénégal, ce lundi 12 juin 2023, pour se rendre en Angleterre, a indiqué un communiqué de la Fédération sénégalaise de football (Fsf). « La Fédération sénégalaise de football porte à la connaissance du public que le joueur Moussa Niakhaté, actuellement en regroupement avec […] Le défenseur sénégalais, Moussa Niakhaté, a quitté lundi le rassemblement de l’équipe du Sénégal, ce lundi 12 juin 2023, pour se rendre en Angleterre, a indiqué un communiqué de la Fédération sénégalaise de football (Fsf). « La Fédération sénégalaise de football porte à la connaissance du public que le joueur Moussa Niakhaté, actuellement en regroupement avec la sélection nationale « A » à Dakar, a été autorisé à se rendre en Angleterre au sein de son club (Nottingham Forest Football Club) pour raisons administratives, ce lundi 12 juin 2023 », informe l’instance. Et d’ajouter que « l’international sénégalais rejoindra ses coéquipiers le 15 juin 2023 à Cotonou où ils affronteront le Bénin le 17 juin, pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023 ». A noter que trois jours plus tard, les champions d’Afrique iront défier la prestigieuse équipe du Brésil, à l’Estádio José Alvalade (Lisbonne, Portugal). Il s’agira d’un test intéressant pour les coéquipiers de Sadio Mané, qui avaient déjà affronté la Seleção en octobre 2019. Le résultat s’était soldé par un score nul (1-1). Roberto Firmino avait ouvert le score pour les Brésiliens avant que Famara Diédhiou ne lui réponde sur pénalty (45e).



Source : https://lesoleil.sn/equipe-nationale-moussa-niakha...

