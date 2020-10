Erosion et éboulement sur la corniche Est : Le Secrétaire général du ministère des mines annonce des solutions durables Rédigé par leral.net le Mardi 20 Octobre 2020 à 19:16 | | 0 commentaire(s)|

L’éboulement, vendredi dernier, d’un pan du mur de Lagon 2 est un signal d’alerte sur l’érosion que subit la corniche Est de Dakar, estiment les géologues. « Ce qui s’est passé ici sur la corniche Est de Dakar peut se passer tout le long de la côte de Dakar à Saly jusqu’à Djifer où plusieurs kilomètres de côtes sont menacés par l’érosion côtière », prévient un géologue sur les ondes de la Rfm.



Selon lui, en attendant les travaux de cartographie géologique pour la préservation de la côte qui démarreront en 2021, il y a des mesures à prendre d’urgence et la première c’est : « d’enlever tout ce qui présente des risques géologiques ».



Pour sa part, le ministère des mines et de la géologie par la voix de son secrétaire général, Ibrahima Guèye, annonce une rencontre, dans les prochains jours, avec les experts pour proposer au gouvernement des solutions durables.



