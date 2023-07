Espace portuaire: Les acteurs portuaires dénoncent l'injustice de certaines compagnies maritimes

L'ensemble des acteurs portuaires, en réunion ce lundi, ont dénoncé l'injustice dont ils sont victimes de la part de certaines compagnies maritimes. Constitués en Collectif, ils ont tenu une assemblée lors de laquelle des décisions importantes sont prises. Ils décident de cesser toutes les activités à partir de jeudi et de suspendre le paiement des surestaries, du magasinage et des rétentions jusqu'à nouvel ordre. Ils interpellent le président de la République afin qu'il intervienne dans cette affaire pour des solutions dans les plus brefs délais.