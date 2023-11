Etat défectueux et vétusté du District sanitaire de Diofior: La commune en quête de santé ! Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Novembre 2023 à 16:54 | | 0 commentaire(s)| Le District sanitaire de Diofior, polarisant près de 5 communes, est en état de délabrement très défectueux: Le bâtiment abritant ce centre de santé, menace ruine. Après une descente de Leral Tv, via son émission « Lii Askan Wi Di Dound » sur les lieux, a permis de faire constater aux autorités étatiques, la nécessité de réagir et d'apporter des solutions. Cette Commune, constate-t-on, est véritablement en quête de santé. Les populations autochtones et autres craignent pour leur vie. Dans cette localité souffrant de plusieurs maux, les services de santé sont dispersés. Les jeunes éclaireurs, très ahuris de cette situation cauchemardesque, appellent au secours et parlent de génocide humanitaire.



