Etat des Droits de l’Homme au Sénégal : Les assurances du ministre Sidiki Kaba

S’exprimant lors de la conférence de presse du Gouvernement, le ministre des Forces Armées, Me Sidiki Kaba, s’est prononcé ce jeudi sur les accusations de violation des droits de l’Homme ou de cas de tortures au Sénégal, proférées par des individus présents sur les réseaux sociaux. Et c’est pour préciser que « le Sénégal est un État de […] S’exprimant lors de la conférence de presse du Gouvernement, le ministre des Forces, Me Sidiki Kaba, s’est prononcé ce jeudi sur les accusations de violation des droits de l’Homme ou de cas de tortures au Sénégal proférées par des individus présents sur les réseaux sociaux. Et c’est pour préciser que « le Sénégal est un État de droit qui applique le droit de l’Etat et qui l’applique aussi à ses concitoyens ». Allant plus loin, Sidiki Kaba assimile, par ailleurs, ces menaces de traduction de certaines autorités sénégalaises devant la Cour pénale internationale à de la « fanfaronnade ». Mieux, d’après lui, cela vise tout simplement à saper le moral des forces de défense et de sécurité. «Ils n’en ont ni la possibilité ni la capacité », a notamment martelé le ministre des Forces armées, qui n’a pas manqué d’appeler à déconstruire les accusations portées contre l’État du Sénégal.



