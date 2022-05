États-Unis: 15 personnes tuées dans une fusillade dans une école du Texas

Deux enfants sont morts et une dizaine ont été blessés dans une fusillade dans une école primaire au Texas ce mardi.

Quinze personnes ont été tuées, dont 14 enfants, lors d'une fusillade ce mardi dans une école primaire à Uvalde, au Texas, selon le gouverneur de l'État.



La fusillade s'est produite à l'école primaire Robb, ville située entre San Antonio et la frontière mexicaine. La police locale a annoncé avoir arrêté le tireur présumé.



Les fusillades dans les lieux publics sont quasiment quotidiennes aux Etats-Unis et la criminalité par armes à feu est en augmentation dans les grandes villes comme New York, Chicago, Miami ou San Francisco, notamment depuis la pandémie de 2020.



Mi-mai, l'Amérique a été endeuillée par une fusillade raciste qui a causé la mort de 10 Afro-Américains dans un supermarché de Buffalo, dans l'Etat de New York.



avec AFP

