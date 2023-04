Etude d’impact sur la réduction des émissions de gaz : Me El Ousseyni Kane, DG du Pse, recommande une adaptation aux mutations internationales pour le développement économique Rédigé par leral.net le Samedi 8 Avril 2023 à 06:53 | | 2 commentaire(s)| Me El Ousseyni Kane, Directeur général du Pse, a échangé sur la restitution d’une étude d’impact sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le transport terrestre au Sénégal. Il estime que les résultats de l’étude vont permettre de faire face aux défis du pays et d’élaborer des solutions innovantes à la problématique des gaz à effet de serre. Ainsi, Me El Ousseyni Kane indique que le plan Sénégal émergent a permis au pays d’avoir une croissance significative ces trois dernières décennies. Grâce à plusieurs mesures prises dans le secteur du transport, avec la mise en circulation du Ter, le renouvellement du parc automobile et le Brt. Le DG du Pse recommande une adaptation aux mutations internationales, pour atteindre le développement économique.



