Évaluation Force Covid-19: Le Ministre Zahra Iyane Thiam Diop en première ligne (Vidéo) Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Juillet 2020 à 20:18 | | 0 commentaire(s)| Pour désamorcer les impacts dévastateurs de la pandémie de la Covid-19 et maintenir la stabilité macroéconomique, le président de la République a dégagé un montant de 1000 milliards dans le cadre de la Force Covid-19. Ainsi, pour s'assurer de la bonne utilisation des fonds, un Comité de suivi dirigé par le Général François Ndiaye, et réparti en sous-commissions, en charge de l'évaluation et du suivi des différentes structures ministérielles qui ont eu à gérer ces fonds, a été mis en place. Ce jeudi, c'est la commission de la préservation de la stabilité macroéconomique et financière qui a débuté ses travaux chez le ministère de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire dirigé par Zahra Iyane Thiam Diop.



Composée de plusieurs acteurs dans plusieurs domaines, la commission de préservation de la stabilité macroéconomique et financière a fait sa première descente à Diamniadio, pour évaluer le bilan d'étape du Ministère de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire. En effet, dans ce département dirigé par le Ministre Zahra Iyane Thiam Diop, un montant global de 800 millions a été mobilisé dans le cadre du programme d'appui sectoriel Covid-19, dont 500 millions issus de la Force Covid-19, pour relancer les activités économiques ralenties par la pandémie du coranavirus.



Les techniciens dudit ministère, notamment Le Directeur du Fonds d'impulsion de la microfinance (FIMF), Monsieur Ndiambé Ndiaye, qui a eu à faire un exposé sur les critères de sélection des bénéficiaires et les montants octroyés aux SFD, ont eu à apporter les différents éléments justificatifs de l'utilisation à bon escient des fonds alloués à ce département de la microfinance.



Ainsi, devant une commission très hétérogène, composée d'acteurs différents tels que Monsieur Bocar Sy, DG BHS ( Président de commission), du député El Hadj Issa Sall (Vice-Président) et Monsieur Seydou Diouf, Président de la commission des finances de l'Assemblée nationale (Rapporteur), entre autres, le Ministre Zahra Iyane a fait un bilan d'étape très détaillé. C'est environ un montant global de 442 millions qui ont été déjà injectés dans le secteur de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, dans 11 régions du Sénégal, soit un taux d'exécution de plus de 85%.



À l'issue de la rencontre, c'est un bilan à mi-parcours satisfaisant qui a été dressé par la sous-commission, qui n'a cependant pas manqué de faire quelques recommandations au Ministre afin de pérenniser le travail déjà effectué, mais aussi de toucher au maximum les bonnes personnes.



À cet effet, il a été demandé de maintenir le taux de sortie des fonds dans les mutuelles à 3%, de remettre à la commission les listes et contacts de tous les bénéficiaires des mutuelles comme acteurs et enfin, de veiller à ce que les fonds soient remboursés au bout de 9 mois. Dans le cas échéant, il a été recommandé au FIFM de collaborer davantage avec les collectivités territoriales, pour la récupération entière des fonds. Dans la même perspective, elle a eu à juger insuffisants les fonds, et pour ce, elle compte plaider pour l'augmentation du montant alloué au secteur de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire devant le Comité de suivi.



Très satisfaite de la visite de la commission d'évaluation, la ministre Zahra Iyane Thiam compte continuer le travail déjà entamé sur le terrain, en se rendant prochainement dans les régions de Diourbel, Louga et Saint-Louis pour leur octroyer leurs appuis. Elle a aussi pris l'engagement devant la commission, de respecter toutes les recommandations, lui évitant ainsi de dépêcher une équipe qui suivra le travail sur le terrain. Un bilan exhaustif sera prochainement donné à ladite commission à la fin de la tournée, comme pour dire qu'en bonne élève, le ministre Zahra Iyane Thiam a réussi le premier test.

