Événements de Khossanto : "Les jeunes sont dans le désespoir, c'est notre plus grand échec" (Serigne Guèye Diop)

Le docteur Serigne Guèye Diop, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024, déplore les événements meurtriers et sanglants survenus à Khossanto, dans la région de Kédougou. Après avoir présenté ses sincères condoléances aux familles éplorées et souhaité un prompt rétablissement aux blessés, le maire de Sandiara, qui a manifesté sa profonde tristesse, estime qu'il faut "redonner l'espoir aux Sénégalais, particulièrement aux jeunes de Kédougou". "Ce n'est normal qu'à Kédougou, où l'on produit de l'or, que les habitants ne puissent pas en bénéficier. Ce n'est pas normal que tout l'or du Sénégal soit exporté. Il faut associer nos bijoutiers, nos orfèvres quant à l'exploitation de cet or. C'est la même chose pour le phosphate et pour toutes les ressources minières", a soutenu le maire de Sandiara. Il trouve triste que des jeunes, qui ont juste envie de trouver un emploi, puissent trouver la mort. Candidat, s'il est élu, son gouvernement compte prendre des mesures hardies pour la répartition des richesses, promet-il. "Je condamne avec la dernière énergie cette situation. Ces jeunes sont dans le désespoir. L'État n'a pas su créer des emplois au Sénégal. Si toutes les structures créées pour les jeunes avaient fonctionné, on n'allait pas assister à cette triste scène où les jeunes débarquent par milliers dans les océans pour regagner l'Europe. C'est notre plus grand échec", regrette-t-il. Le parti de Dr Diop procédait à l'investiture de son candidat ce week-end. Occasion saisie pour le candidat du Parti de la renaissance, de l'éthique, de la citoyenneté, de l'équité, du patriotisme et de la transparence (Precepte) pour présenter un programme alléchant pour le Sénégal.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Evenements-de-Khossanto-Les...

