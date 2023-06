Examens du Cfee: Une forte augmentation des candidats, inscrits sur l'ensemble du territoire national, notée

Lundi 19 Juin 2023

À quelques jours des examens du CFEE et du concours d'entrée en classe de 6ème, la direction des examens et concours a pris des dispositions nécessaires pour un bon déroulement des examens. D’après le directeur des examens et concours, Papa Demba Diassé, ils ont noté cette année, une forte augmentation des candidats, inscrits sur l'ensemble du territoire national.