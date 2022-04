Exclusif : Pour combattre le régime de l'APR, Imam Ndao lance son parti politique

Le guide religieux Imam Alioune Badara Ndao et une cinquantaine de responsables religieux, ont tenu une rencontre ce jeudi, dans une mosquée sise aux Parcelles Assainies unité 13, après la prière de 17h. Après plusieurs minutes d'échanges, Imam Ndao et ses camarades ont décidé de mettre sur pied un parti politique pour combattre le régime de l'APR et ses pratiques dites "malsaines".





Exclusif.net est en mesure de vous annoncer que le parti s'appelle "And Défar Sénégal". Pour eux , l'actuel régime a détruit le pays. "L'injustice, la corruption, l'homosexualité..." sont entre autres maux qu'ils comptent combattre.





Ce parti compte participer aux élections législatives du mois juillet prochain. Nos radars ont aperçu plusieurs dignitaires du mouvement “And Sam Jikko Yi” dont son coordinateur national Abacar Mboup. Nous y reviendrons.

