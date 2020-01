Expiration de contrats d’agents : Le Ministère du Tourisme et des Transports aériens dément tout licenciement

Le Ministère du Tourisme et des Transports aériens précise à travers un communiqué que les contrats de certains agents des Directions et Services du Ministère sont arrivés à terme le 31 décembre 2019. N’empêche, il a été demandé aux différents responsables d’assurer la continuité du service, en attendant la finalisation du processus de réaffectation du personnel.



« Contrairement à ce qui a été avancé dans une certaine presse, il n’y a aucun licenciement au ministère. C’est plutôt dans un souci d’assainissement de son département, que le Ministre Alioune Sarr a commandité, auprès de son service d’inspection interne, une revue de l’ensemble de son personnel, en vue de procéder à une répartition guidée par l’adéquation profil/ emploi », explique-t-on.



Ainsi, il s’avère que la moitié du personnel est composée de contractuels, dont certains ne sont pas connus des services du Ministère.



« C’est ainsi qu’il sera procédé à une réévaluation des besoins en personnel contractuel, afin de conclure de nouveaux contrats avec ceux, dont les compétences sont nécessaires au bon fonctionnement du Département », lit-on, sur le document.



