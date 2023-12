Exploitation de diamants au Sénégal: Ousmane Cissé, DG de Somisen dément catégoriquement Me Moussa Diop Rédigé par leral.net le Mardi 12 Décembre 2023 à 17:39 | | 0 commentaire(s)| Suite aux accusations de l’ancien Directeur Général de Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop, conre le ministre Aly Ngouille et le Président Macky Sall d'être impliqués dans l'octroi d'un contrat pour exploiter une pierre précieuse au Sénégal, Ousmane Cissé, actuel Directeur Général de la Société des Mines du Sénégal (Somisen) et ancien Directeur Général des Mines, s'est ajouté aux accusations en évoquant un possible scandale autour d'un contrat d'exploitation de diamants avec le groupe Mimran, dirigé par Jean Claude Mimran. Lors d'une conférence de presse ce lundi, il a démenti catégoriquement l'existence d'un tel contrat pour exploiter des diamants au Sénégal.



