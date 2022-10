Exploitation du gaz et du pétrole : Des actions de formation et de renforcement des capacités aux populations, annoncées... Rédigé par leral.net le Lundi 24 Octobre 2022 à 18:44 | | 0 commentaire(s)| Pape Amadou Fall, Conseiller juridique au ministère du Pétrole et des Énergies, explique que ledit ministère compte réaliser des actions de formation et de renforcement des capacités aux populations, afin qu'elles puissent bien maîtriser le secteur pétrolier. Ces formations permettront également de renforcer les compétences locales, mais aussi d'obliger les compagnies étrangères à garantir un transfert de compétence et de technologie, pour que les Sénégalais puissent bénéficier du pétrole et du gaz.



Accueil Envoyer à un ami Partager