Explosion de gaz à Conakry: Le Sénégal envoie une équipe médicale

Une explosion de gaz s’est produite ce lundi 18 décembre, dans un dépôt de carburants à Conakry. Le Président Macky Sall a décidé donné des instructions pour « l’envoi d’urgence d’une équipe médicale et de Sapeurs-pompiers spécialisés à Conakry ». Selon la note, « d’autres appuis sont à l’étude pour apporter toute l’aide possible ». […] Une explosion de gaz s’est produite ce lundi 18 décembre, dans un dépôt de carburants à Conakry. Le Président Macky Sall a décidé donné des instructions pour « l’envoi d’urgence d’une équipe médicale et de Sapeurs-pompiers spécialisés à Conakry ». Selon la note, « d’autres appuis sont à l’étude pour apporter toute l’aide possible ». L’équipe de soutien dépêchée sur ordre du Président Sall est arrivée vers 13H30 par vol militaire avec, à l’accueil, l’Attaché militaire sénégalais en service au niveau de l’ambassade.



Source : Source : https://lesoleil.sn/explosion-de-gaz-a-conakry-le-...

