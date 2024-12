Explosion des demandes d’enregistrement de médias : 690 dossiers en attente d’examen (Ministre) Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Décembre 2024 à 19:50 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- A la suite de la publication de la liste provisoire des médias reconnus par l'Etat, 307 nouvelles demandes d'enregistrement de médias ont été émis dans les 72 heures qui ont suivi cet avènement. L'information est du ministère de la communication. Dans un communiqué, la tutelle informe que ce nouvel afflux porte désormais à 690 le nombre total de demandes d'enregistrement.



Pour la validation de ces nouvelles demandes, le ministère explique la nécessité de procéder à une vérification rigoureuse pour s’assurer du respect des critères fixés. Selon le communiqué, ces vérifications portent notamment sur?« les autorisations d’exploitation pour les médias audiovisuels?; La signature des cahiers des charges pour les web TV?; L’identification des doublons, afin d’éviter qu’un même journaliste n’occupe plusieurs fonctions?; Le respect des obligations légales, notamment l’exigence pour les médias en ligne d’employer au moins trois journalistes professionnels. »



Pour garantir la conformité des dossiers, le ministère a demandé l’appui du Ministère du Travail et du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA). « Ces institutions mèneront des vérifications complémentaires avant la publication de la liste définitive des médias conformes », indique la note.

Pour rappel, l’initiative s’inscrit dans une démarche visant à assainir le paysage médiatique et à renforcer la crédibilité des organes de presse, face à une prolifération des plateformes d’information. Le ministère s’engage à poursuivre les réformes nécessaires pour garantir un secteur médiatique structuré et professionnel.



