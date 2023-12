Expo Doha 2023 : Le Président Macky Sall salue « l’envol » du savoir-faire sénégalais Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Décembre 2023 à 19:44 | | 0 commentaire(s)| Le Chef de l’Etat, Macky Sall, a présidé, ce dimanche 10 décembre, la journée nationale du Sénégal au niveau l’Exposition internationale horticole de Doha. Dans son discours, il s’est réjoui de l’essor du « made in Sénégal » qui a connu des améliorations.

Le Chef de l’Etat, Macky Sall, a présidé, ce dimanche 10 décembre, la journée nationale du Sénégal au niveau l’Exposition internationale horticole de Doha. .Dans son discours, il s’est réjoui de l’essor du « made in Sénégal » qui a connu des améliorations. Le Président de la République, Macky Sall, a salué dimanche à Doha, la capitale […] Le Chef de l’Etat, Macky Sall, a présidé, ce dimanche 10 décembre, la journée nationale du Sénégal au niveau l’Exposition internationale horticole de Doha. .Dans son discours, il s’est réjoui de l’essor du « made in Sénégal » qui a connu des améliorations. Le Président de la République, Macky Sall, a salué dimanche à Doha, la capitale qatarie, la montée en puissance du ‘’made in Sénégal’’. « Il est important de rappeler le rôle des expositions internationales. Il s’agit de promouvoir la coopération, mais également le progrès et l’éducation du grand public. Il s’agit aussi à travers ces expositions universelles de développer un partenariat entre les pays promouvoir le commerce et l’investissement, c’est pourquoi je voudrais souligner la nécessité d’une participation utile et pragmatique pour exposer les potentialités de chaque pays participant », a notamment fait savoir Macky Sall, qui. Dans son allocution, il a magnifié « toutes les potentialités qui ont été exposées par le stand sénégalais ». Il a, dans la foulée, salué « le made in Sénégal qui est en gestation avec toutes les améliorations qui sont notées notamment dans le cadre du packaging qui était souvent notre faiblesse ». Le Président Sall souhaite, par ailleurs, le développement des partenariats entre l’Agence de promotion des investissements et des grands travaux (Apix) et d’autres organismes nationaux et l’Etat du Qatar et les autres pays qui sont présents dans cette Expo universelle. Mais pour y arriver, le Chef de l’Etat a appelé les représentants sénégalais à « beaucoup travailler sur la transformation des produits, également sur le marketing, la commercialisation et surtout comme je vous l’ai dit le packaging qui était un peu la faiblesse ». Il a, par ailleurs, félicité le ministre du Commerce, Abdou Karim Fofana, et la directrice générale de l’ASEPEX, Zahra Iyane Thiam, « qui est la maîtresse d’oeuvre de cette exposition », a-t-il reconnu. Tête-à-tête l’Émir, rencontre avec des investisseurs qataris Immédiatement après l’ouverture du Forum de Doha, le Président Sall et l’Émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, ont eu un tête-à-tête, ce dimanche 10 décembre. L’essentiel de la la fiche d’audience du Président de la République est occupé par des investisseurs Qataris prouvant ainsi l’attractivité du Sénégal pour l’investissement direct étranger. Le forum de Doha a été lancé en 2003. Il réunit chaque année des dirigeants étatiques, d’organisations internationales, du secteur privé, de la philanthropie et de la société civile pour promouvoir le dialogue sur des défis critiques auxquels le monde est confronté. « Construire des futurs communs « est le thème de la 21e édition. Le Président Sall va développer le thème « Systèmes économiques inclusifs pour une croissance durable ». Durant son intervention, le Président Sall a donné les exemples de politiques publiques au Sénégal qui favorisent la croissance et l’inclusion sociale comme le PSE avec la transformation structurelle de l’économie par des investissements massifs.



Source : https://lesoleil.sn/expo-doha-2023-le-president-ma...

