Exposition électromagnétique des rayonnements non ionisants: L'Artp et le Msas rassurent Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Janvier 2023 à 17:44 | | 0 commentaire(s)| Le Dg de l’Artp, Abdoul Ly, a exposé les les travaux d’évaluation des rayonnements électromagnétiques émanant des antennes de relais et de l’usage intensif des appareils téléphoniques. L’autorité, pour faire face, a pris plusieurs mesures pour limiter les effets néfastes. De plus, ces évaluations découlant de l’étude, ont montré une exposition faible des populations à ces rayonnements. Donc, ce n’est pas encore un danger pour la vie des populations. La motivation de ces évaluations fait suite à une utilisation intense des appareils téléphoniques, avec la prolifération des antennes de relais. Puisque ces rayonnements, relève-t-on, peuvent avoir des effets négatifs chez l’homme. Et pour le moment, le travail se poursuit sur l’étendue du territoire national.



