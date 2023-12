Exposition internationale Doha 2023: Zahra Iyane Thiam, Dg de l'ASEPEX, fait le bilan de la semaine nationale du Sénégal

Zahra Iyane Thiam, Directrice générale de l’Asepex, a partagé ses impressions sur la participation sénégalaise à l'Exposition internationale Doha 2023. Elle souligne l'importance de la présence du Chef de l'État, Macky Sall, mettant en avant les opportunités nationales et internationales résultant de cet événement. Elle a également salué la cérémonie qu' il a présidée et qui d'après elle, montre son engagement pour une coopération approfondie et une vision inclusive du développement régional au Sénégal.