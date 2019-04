Expulser vos gaz le plus souvent possible, telle est la recommandation des docteurs : en voici 6 raisons Le corps humain est assez mystérieux et bien que péter puisse sembler dégoûtant, c’est une réaction du corps parfaitement normale. Expulser ses gaz est une étape importante du processus de digestion des aliments, il parait qu’elle est même bénéfique pour la santé. Dans ce sens, le HuffPost nous éclaire et nous révèle les bienfaits des pets.



Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Avril 2019 à 11:20 | | 0 commentaire(s)|

Qu’ils soient silencieux ou accompagnés d’un son bizarre, les pets peuvent indiquer la présence d’une bactérie intestinale saine. En effet, des milliards de bactéries intestinales différentes s’installent dans nos intestins. Elles sont chargées d’extraire l’énergie et les vitamines des aliments que nous consommons, afin de renforcer notre système immunitaire et d’améliorer notre fonction gastro-intestinale.



Il existe une variété d’aliments pouvant entraîner une flatulence excessive, notamment des haricots, des choux, des produits laitiers ou encore les lentilles et les oignons. La plupart de ces aliments ont en commun, une haute valeur nutritive, en particulier des glucides complexes.



Les avantages les plus incroyables des pets pour la santé



L’odeur peut être bonne pour vous : Vous pouvez penser que c’est bizarre et même répugnant que l’odeur de pet ait un impact sur votre santé, mais cela présente certains avantages notamment grâce au sulfure d’hydrogène chimique que le pet contient.



Des scientifiques de l’Université d’Exeter ont déclaré qu’un composé présent dans l’odeur des œufs pourris et des flatulences humaines pourrait un jour être utile, pour atténuer les dommages cellulaires responsables en partie de certaines maladies telles que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux.



Des bactéries intestinales saines : Une flore intestinale en bonne santé reflète un corps en bonne santé. La santé de vos intestins est maintenue grâce à l’ingestion de fibres alimentaires, ce qui assure un bon transit. Les pets indiquent que votre intestin est fonctionnel et en bonne santé. Il est habituel que les gens pètent en moyenne quinze fois par jour et cette fréquence est révélatrice d’une flore intestinale saine.



Aider à réguler votre régime alimentaire : La fréquence et l’intensité de vos pets peuvent également vous aider à choisir votre régime idéal. Si vous vous sentez constipé ou si vous ne dégagez pas vos gaz régulièrement, cela peut indiquer que votre régime alimentaire a besoin de plus de fibres solubles (pruneaux, dattes, poires, pommes). Par ailleurs, le gastroentérologue Philippe Ducrotte recommande de limiter la consommation d’aliments fermentescibles (artichauts, haricots) et les apports protéiques tels que la charcuterie, à l’origine de gaz malodorants.



Moins de ballonnements : Étant donné que les ballonnements s’illustrent par une présence excessive de gaz dans l’estomac, à cause d’un repas copieux, du tabac, de l’anxiété ou encore de la grossesse, le meilleur moyen de s’en libérer est de relâcher les pets. De plus, pour prévenir le ballonnement, veillez à prendre votre temps pour manger afin de réduire l’air absorbé et de bien mâcher les aliments.



Bon pour votre côlon : Garder les gaz dans le côlon crée une pression sur vos organes internes. Le côlon est soumis à un stress extrême lorsque vous retenez les gaz pendant une longue période. Or, cette pression peut être à l’origine d’une distension abdominale et de diverticules coliques comme l’explique Clare Collins, professeure en nutrition, dans un article relayé par nos confrères de Doctissimo.



Un immense soulagement : Personne ne peut nier le fait qu’il y a effectivement une sensation de soulagement une fois que l’on expulse ses gaz. Le corps entier se détend comme s’il était soumis à une pression quelconque et le soulagement ne peut pas être décrit, surtout si l’on retient le pet longtemps.



Les odeurs de pet sont assez variées, certains pets n’ont pas d’odeur tandis que d’autres piquent les yeux et peuvent même provoquer des vomissements. Ces derniers peuvent indiquer que la digestion va mal et quand ils sont récurrents, vous souffrez peut être de problèmes du côlon nécessitant un diagnostic.













afriquefemme.com

