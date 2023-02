Extrémisme violent: Le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le CHEDS en grande messe, préviennent... Rédigé par leral.net le Mardi 28 Février 2023 à 19:26 | | 0 commentaire(s)| Le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest, en partenariat avec le Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité (CHEDS) a organisé une Grand-messe pour prévenir l’extrémisme violent. D’après Jean Antoine Diouf, Directeur de Cabinet du Ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, il faut pour prévenir l’extrémisme violent. Ainsi, il a insisté sur la nécessité de trouver avec l’aide des organisations internationales les moyens de réguler les réseaux sociaux.



