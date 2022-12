FIDAK / ASPT: Attirer de nouveaux investisseurs et sauvegarder le littoral, selon Papa Mahawa Diouf Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Décembre 2022 à 17:56 | | 0 commentaire(s)| Le directeur de l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT), Pape Mahawa Diouf, a tenu ce matin un point de presse, au niveau du stand du ministère du Tourisme à la FIDAK. C'était en présence des représentants du ministre du Tourisme et de la Sapco. L'importance de cette rencontre, selon ce dernier, est de faire comprendre l'ambition du gouvernement à attirer de nouveaux investisseurs dans le secteur et sauvegarder le littoral sénégalais, entre autres.



Accueil Envoyer à un ami Partager