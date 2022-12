FIDAK / L'ARTP a reçu plus de 400 plaintes des consommateurs envers les opérateurs de téléphonie Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Décembre 2022 à 21:14 | | 0 commentaire(s)| "L'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a reçu plus de 400 plaintes venant des consommateurs pour toutes les opérateurs téléphoniques confondues en cette année", à en croire Ndeye Coumba Diouf Gueye, chef de département suivi du consommateur á l’ARTP.

Par ailleurs le représentant des consommateurs, Mamadou Moustapha Gaye a salué le travail de l’ARTP et a listé leurs doléances.



