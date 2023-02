FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE: Les députés de Yaw dénoncent la léthargie qui plombe l’Assemblée et parlent de dysfonctionnement institutionnel Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Février 2023 à 19:00 | | 0 commentaire(s)|

L’opposition continue son indignation face au régime en place. Hier, les députés de la coalition Yewwi Askan Wi sont montés au créneau pour informer l’opinion des agissements du président de l’Assemblée nationale. Birame Soulèye Diop et Cie déplorent la stagnation des activités à l’Assemblée nationale. Pour eux, Amadou Mame Diop, qui veut coller l’agenda de l’Assemblée à celui de la majorité présidentielle, est le seul et unique responsable.



Les députés de Yewwi ne sont pas satisfaits de la façon dont marche l’Assemblée nationale. C’est la raison pour laquelle ils avaient introduit une déclaration de sit-in au niveau du préfet de Dakar pour dénoncer devant les grilles de la représentation nationale, en premier lieu les arrestations de leurs collègues Massata Samb et Mamadou Niang, mais aussi ce qu’ils appellent un dysfonctionnement institutionnel.

Selon Ayib Daffé, la manifestation avait pour objectif de dénoncer la gestion antidémocratique de l’Assemblée nationale où les préoccupations du peuple ne sont pas à l’ordre du jour. Les souffrances des populations, l’instrumentation des institutions contre les députés, les partis politiques et le mouvement citoyen, le banditisme d’Etat exercé sur les leaders de l’opposition, les arrestations et emprisonnements arbitraires.



19 questions écrites, 22 questions orales et 3 questions d’actualité, avec seulement 4 réponses …



Évoquant les raisons qui les ont poussés à vouloir manifester, Ayib Daffé fait savoir que depuis l’ouverture de la session parlementaire, le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, fidèle à son programme de législature, a initié plusieurs actions pour assurer le contrôle de l’action gouvernementale. C’est ainsi, révèle-t-il, que des députés de Yaw ont déposé sur la table du président de l’Assemblée nationale 19 questions écrites, 22 questions orales et remis 3 questions d’actualité adressées au gouvernement. Pour ce qui est des questions écrites, le député de Sédhiou souligne que les 19 questions déposées n’ont eu que 4 réponses.

Pire, renseigne-t-il, en violation de la Constitution et du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, aucune séance n’a été convoquée par Amadou Mame Diop pour que le gouvernement réponde au questions orales et aux questions d’actualité. «On constate également l’absence de réponse donnée aux propositions de résolutions tendant à la création de commission d’enquête parlementaire ou de mise en accusation de membres du gouvernement épinglés par la Cour des comptes devant la Haute Cour de justice. Il semble que tout soit orchestré pour que l’Assemblée nationale ne puisse pas exercer ses compétences constitutionnelles de contrôle de l’action gouvernementale et d’évaluation des politiques publiques», dit-il.

Selon Ayib Daffé, depuis le mois de décembre 2022, la conférence des présidents chargée de fixer l’ordre du jour à l’Assemblée nationale n’est plus convoquée par le président de ladite institution. Pour ce dernier, l’Assemblée est actuellement en chômage. «Le bureau n’a été convoqué que 4 fois depuis le début de cette législature. Les deux premières, c’était pour fixer les calendriers de travaux en Commissions des finances et en séance plénières pour le vote de la loi de finances. La troisième réunion a porté sur l’autorisation de poursuites pénales contre deux députés de Yaw. La quatrième a porté sur la déchéance de Aminata Touré de son mandat de député», fait savoir le député.



Ayib Daffé : «l’Assemblée est en chômage alors que nous recevons chaque mois salaires, indemnités et carburant»



A en croire Daffé, pour les deux dernières réunions, quand le président de l’Assemblée nationale convoque, il ne daigne même pas préciser l’ordre du jour. Il met simplement information, c’est en pleine séance qu’on découvre l’ordre du jour. Le président de la Commission des délégations parle de dysfonctionnement institutionnel qui n’est imputable qu’au président de l’Assemblée nationale principalement, qui refuse d’assumer ses responsabilités. «L’opinion doit savoir que les députés de l’opposition sont ligotés, bâillonnés, ils ne peuvent pas exercer correctement leur mandat, alors que chaque mois ils reçoivent leurs salaires, indemnités et carburant», fait noter le député.



Birame Soulèye Diop : «le groupe Yewwi refusera d’y aller si…»



Le président du groupe parlementaire Yewwi parle de manipulations et assure que la prochaine fois que le président de l’Assemblée nationale convoquera une réunion en inscrivant information à la place de l’ordre du jour, le groupe Yewwi refusera d’y aller.

Birame Soulèye Diop de révéler qu’il y a une question déposée à l’Assemblée sur les ‘’nervis’’ qui infiltrent la police lors des manifestations. Il en veut pour preuve la dernière dérive subie par Sonko avec sa vitre cassée. Le député-maire de Thiès Nord annonce le dépôt d’une plainte contre toute la chaîne de commandement.

Continuant sur les initiatives du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, Birame Soulèye Diop déclare qu’avec ses collègues, ils ont fait 39 activités de terrain. Mieux encore, ils sont en train de travailler sur 70 propositions de lois.





Ndèye Khady DIOUF









Source : https://www.jotaay.net/FONCTIONNEMENT-DE-L-ASSEMBL...

