Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger refonctionnent

RÉSEAUX SOCIAUX - Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger sont doucement revenus en ligne ce mercredi 5 octobre dans la nuit, après quasiment sept heures de panne. Un incident sans précédent pour le groupe californien déjà très décrié.

Sur le site Downdetector, qui suit les pannes des services numériques et qui a identifié celle du géant des réseaux sociaux comme “la plus importante qu’il ait jamais observée”, les signalements d’incidents étaient largement en baisse depuis minuit, heure française.

La Bourse de New York a terminé ce lundi 4 octobre en forte baisse, plombée par le secteur de la technologie, Facebook et les craintes d’inflation. Poids lourd du Nasdaq, Facebook a plongé de 4,89% à 326,23 dollars, cumulant les déboires entre les accusations d’une lanceuse d’alerte sur la politique du groupe et une méga-panne de plusieurs heures de ses réseaux. Depuis ses sommets début septembre, le titre a perdu 15%.

En une séance, à cause de la chute de ses actions, le richissime cofondateur du groupe Mark Zuckerberg, 37 ans, a perdu 7 milliards de dollars en quelques heures, affirme un décompte de Bloomberg et 19 milliards depuis la mi-septembre.





