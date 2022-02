Facebook lance un fil d’infos contre la désinformation Rédigé par leral.net le Mardi 15 Février 2022 à 13:27 | | 0 commentaire(s)| Dès le mardi 15 février, Facebook inaugure en France son fil d'infos réservé à des contenus journalistiques. Baptisé Facebook News, ce nouveau service se veut être un gage de visibilité accrue pour les médias et symbole face aux accusations de désinformation qui visent le réseau social. Dans un premier temps, il commencera à être déployé auprès d'un petit nombre d'utilisateurs français de Facebook.





Après ce lancement, sa généralisation sera progressive et Facebook News devrait être disponible pour tous les utilisateurs en France d'ici mai, selon Meta, le groupe américain propriétaire du réseau social. La France devient le cinquième pays où Facebook News est lancé, après les États-Unis fin 2019, le Royaume-Uni en janvier 2021, l'Allemagne en mai, puis l'Australie en août. « À côté du fil d'actualité classique de Facebook [où apparaît du contenu partagé par les amis et contacts de l'utilisateur, NDLR], Facebook News est l'endroit où l'on fournit uniquement des informations venant de sources vérifiées », car produites par de vrais médias, a expliqué Jesper Doub, directeur des partenariats avec les médias d'actualité pour l'Europe chez Meta, à l'Agence France-Presse.



Une généralisation prévue d'ici mai



Le lancement de Facebook News en France a été rendu possible par la signature d'un accord-cadre avec l'Alliance pour la presse d'information générale (Apig), annoncée par Facebook en octobre.

Accueil Envoyer à un ami Partager