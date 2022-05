Fafadi sonne la révolution : "On ne veut plus d'un Président choisi par l'Occident...Sonko est notre choix" Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Mai 2022 à 23:00 | | 0 commentaire(s)|

Apres avoir avoir décrié la situation des habitants de la région naturelle de la Casamance, l'artiste Fafadi Kéléfa Sané a sorti un single ce samedi 30 avril dans lequel il critique la gestion du pays et l' attitude de nos autorités locales face à l'occident.





De son vrai nom Lamine Samb, fils du quartier Djirigho (Ziguinchor) s'engage désormais pour un changement total au Sénégal. "Nous voulons un Sénégal libre et totalement indépendant". Il demande à la population de rejoindre Ousmane Sonko. Pour lui le leader de Pastef "est le digne héritier de Thomas Sankara."



Toujours dans ce nouveau single, il a dénoncé l'ingérence de l'occident dans la gestion du pays avant de rendre hommage au Capitaine Seydina Oumar Touré, Ndeye Khady... et aux 14 morts des derniers émeutes. Ce single risque de faire un grand bruit car l'artiste a utilisé des morts très puissants. REGARDEZ







Source : Source : https://www.exclusif.net/Fafadi-sonne-la-revolutio...

