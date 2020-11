Faits dominants: Mystérieuse maladie à Thiaroye-sur-Mer; L’incendie du marché Ocass et une série de vols à la Une… Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Novembre 2020 à 18:26 | | 0 commentaire(s)| A Thiaroye-sur-Mer, c’est la grande angoisse avec l’apparition d’un mal aux origines inconnues, de boutons sur la peau, la bouche, les parties intimes, les pieds. Cette maladie qui entraîne aussi des traces de brûlures, touche aussi Mbour.

Avec plus 1 milliard de francs perdu dans un incendie, le Marché Ocass de Touba aussi est un des faits dominants du jour.

L’émigration clandestine est toujours là avec chaque jour un fait nouveau. Aujourd’hui, c’est le témoignage d’une rescapé.

L’université de Bambey aussi a connu des moments chauds avec des affrontements entre étudiants et forces de l’ordre…

Dans le cadre des faits divers, un vigile qui chipe une valeur d’un million dans une caisse de la BNDE, fait aussi un bad buzz. A Koungheul, la gendarmerie a neutralisé la bande qui avait commis un cambriolage, tuant une dame de 55 ans…





