Fake news : pas de second mort à l’UGB

Des sites d’informations font état d’un second mort enregistré au cours des émeutes de ce matin à l’Université Gaston Berger. NdarInfo tient à préciser à l’opinion nationale et internationale que cette information est fausse.



Notre Rédaction solidement agrippée aux principes de l’éthique et de la déontologie qui fondent sa démarche, a très tôt saisi le directeur de l’hôpital sur cette question. Il nous a révélé que l’étudiant était victime d’une fracture à la main et qu’au moment où nous l’interrogions, il devrait subir une intervention chirurgicale sous anesthésie.



NDARINFO.COM

