Fama Guèye Présidente de l’UDEFTY : Entretien sur les ambitions et défis d'une volonté de valorisation des produits locaux…. Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Mars 2023 à 21:10 | | 0 commentaire(s)| Le 8 Mars est mondialement célébrée leur journée internationale. En cette journée mondiale d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice, Madame Fama Guèye, la Présidente de l’union des Femmes Transformatrices de Yoff-UDEFTY, au micro de Leral Tv revient sur l’Origine de leur collectif, organe de formation et de sensibilisation destinée à redorer la dignité des femmes, à travers un travail décent, avec des activités génératrices de revenus.



Loin de s’arrêter à Yoff leur commune, l’UDEFTY est présente dans 19 communes de Dakar, mais aussi et à travers le territoire national. Entretien sur les Ambitions et défis des femmes et jeunes filles autour de la valorisation des produits locaux….



Accueil Envoyer à un ami Partager