Fastef : L'histoire et les réalisations de la Conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, retracées Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mars 2023 à 20:43 | | 0 commentaire(s)| Un documentaire qui retrace l'histoire et les réalisations de la Conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie (CONFEMEN) a été projeté, lors de la conférence tenue ce vendredi, à la Fastef. La rencontre a été présidée par le ancien ministre de l'éducation, Kalidou Diallo. A retenir, cette institution oeuvrant pour la promotion de l'éducation et de la formation professionnelle et technique a été mise en place 1960. Mais, rappelle-t-on, l’activité de ce vendredi reste un panel de partage d'expériences et de solidarité.



