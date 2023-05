Fatima Coulibaly, Journaliste: « qu’on lève la baricade chez sonko il a ses droits… Macky Sall avait.. »

Dans une déclaration engagée, la journaliste Fatima Coulibaly appelle à la levée des barricades entourant Ousmane Sonko, soulignant l'importance de respecter ses droits fondamentaux. En mettant en lumière la nécessité de préserver le principe de présomption d'innocence, elle soulève des interrogations sur les limites de la détention préventive et le respect des droits légaux des individus, quel que soit leur statut. Son plaidoyer invite à une réflexion plus large sur l'équilibre entre la sécurité publique et la protection des droits individuels, dans un contexte où la justice et l'égalité devant la loi sont des piliers essentiels de toute démocratie.