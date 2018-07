Fatou Thiam sermonne le PDS : « Quand Karim Wade avait des difficultés avec la justice, on n’avait jamais entendu ou vu Khalifa Sall»

Mercredi 25 Juillet 2018

Fatou Thiam, ancienne « lionne » du PDS devenue un soutien résigné du président Macky Sall, a demandé solennellement au Parti démocratique sénégalais (PDS) d’être conséquent, car, selon elle, « quand Karim Wade avait des difficultés avec la justice, on n’avait pas vu Khalifa Sall », alors pourquoi les Libéraux doivent-ils aujourd’hui défendre le maire de Dakar sur le procès de la Caisse d’avance.



« J’en profite pour demander au PDS d’être conséquent. Quand Karim Wade avait des difficultés avec la justice, on n’avait jamais entendu ou vu Khalifa Sall, pourquoi doivent-ils le défendre aujourd’hui qu’il a maille avec la justice », a martelé Fatou Thiam dans un entretien accordé au journal les Echos dans sa livraison de ce mercredi 25 juillet 2018.



Avant d’ajouter: « Il faut qu’on laisse la justice faire son travail. L’arrêt de la Cour de justice de la Cedeao n’a pas demandé sa libération. Quoi qu’il en soit, les juridictions pénales nationales sont souveraines. Et on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Khalifa Sall n’a pas dit qu’il n’a pas pris. Il a dit qu’il n’est pas le seul. »



Fatou Thiam a aussi révélé qu'«au PDS, tout le monde sait que Karim Wade ne peut pas être candidat. Ils ferment les yeux, mais ils en sont conscients. Ils feraient mieux de soutenir Macky Sall ».













