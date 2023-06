Fête de la Tabaski / Garage de Mbour: Les clients déplorent la hausse des prix et demandent aux transporteurs d'être plus raisonnables Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juin 2023 à 19:16 | | 0 commentaire(s)| A quelques heures de la fête de Tabaski, au garage de Mbour, les clients rencontrés déplorent la hausse des prix et demandent aux transporteurs d'être plus raisonnable. D’après certains chauffeurs, avec cette conjoncture, tous les prix sont passés du simple au double.





