Fêtes de Tabaski: Samba Ndiobène Ka et Abdou K Fofana promettent un bon approvisionnement du marché dakarois Rédigé par leral.net le Mardi 20 Juin 2023 à 19:52 | | 0 commentaire(s)| Malgré un retard noté sur l'approvisionnement, en moutons, à Dakar et dû aux recentes manifestations, le ministre Samba Ndiobéne Ka, représentant le Premier Ministre, Ministre de l'élevage assure qu'avec les dispositions prises par le gouvernement, le marché dakarois sera bien servi. Son collègue Ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises, Porte-parole du Gouvernement, Abdou Karim Fofana signale quelques pratiques spéculatives sur l'oignon. Cest pourquoi, il est prevu une importation d’au moins 10.000 tonnes pour parer à la rétention de stock notée ici et là.

D’après Abdou Karim Fofana, les sénégalais qui prévoient de passer la fête de Tabaski dans le Sud du pays n'ont pas à s'inquiéter malgré les mesures restrictives. Il ajoute que ceux qui appellent à manifester ce 25 juin, d’être plus responsables.

Accueil Envoyer à un ami Partager