Fiad 2024: Mme Sarr Aby Diallo, cliente de la Cbao, plaide un accompagnement des PME et une digitalisation intégrale Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juillet 2024 à 19:26 | | 0 commentaire(s)| Mme Sarr Aby Diallo, cliente de la Cbao, accrochée au Maroc, lors du Fiad 2024, expose les difficultés des entreprises sénégalaises qui peinent à décoller. Elle attend beaucoup plus de résultats concrets dans les relations entre les entreprises et les investisseurs. Mais, elle espère un solide partenariat avec la CBAO. Ainsi, elle a souligné la nécessité de digitaliser pour rendre les entreprises plus compétentes. Elle a plaidé un accompagnement pour sortir les jeunes du circuit informel.



