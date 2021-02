Fièvre jaune et 2e vague de Covid 19: Des Sénégalais inquiets proposent quelques remèdes... Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Février 2021 à 20:13 | | 0 commentaire(s)| Le Sénégal fait face à une deuxième vague de Covid 19 en ce début d'année 2021 et les autorités sanitaires ont annoncé récemment que des cas de fièvre jaune et des décès liés à cette maladie ont été enregistrés. Une situation qui inquiète le populations. Lesquelles proposent des remèdes contre ces deux maladies...



