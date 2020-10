Fin d?hivernage et invasion d?insectes : Les précisions de la météo de Riad Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Octobre 2020 à 16:57 | | 0 commentaire(s)|

Selon la météo dakaroise de Riad, l’hivernage est terminé sur les 90% nord du pays. Aussi les herbes sèches et le climat poussent-ils beaucoup d’espèces d’insectes à migrer vers des contrées plus humides jusqu’à l’hivernage 2021. Qualité de l’air : Moyenne C’est toujours un ciel majoritairement ensoleillé, parsemé de fins nuages d’altitude qui est attendu ce Jeudi.

La sensation de chaleur sera toujours présente, mais moins ressentie que les 2 jours précédents, avec des températures maximales ressenties avoisinant les 32 degrés en début d’après-midi.

Le vent soufflera du Nord-Est le matin, puis du Nord-ouest cet après-midi, entre 22 et 28 Km/h, avec quelques rafales à 35 km/h en zones dégagées après 16:00 GMT.

Le taux d’humidité variera entre 65 et 75% en journée, pour dépasser les 85% la nuit. Autres régions : C’est un ciel avec beaucoup de soleil qui est attendu à l’intérieur des terres, où il fera toujours très chaud cet après-midi.

Des nuages fins d’altitude arriveront depuis l’océan, sans déranger l’ensoleillement. Marées et autres informations : – Océan praticable ce Jeudi. Légère vigilance au large, à cause du vent qui lèvera des moutons cet après-midi (vaguelettes à lames).

– Ce Jeudi 22 Octobre 2020, le soleil se couchera à 18:45 GMT. La marée sera haute à 12:55 GMT, puis redescendra pour devenir basse à 18:44 GMT. L’hivernage ayant été pluvieux et bien reparti dans le temps, les herbes ont beaucoup poussé, et permis aux insectes de proliférer pour perpétuer leurs espèces respectives (une des lois de la vie). Maintenant que l’hivernage s’en va, les herbes sèches, et le climat poussent beaucoup d’espèces d’insectes à migrer vers des contrées plus humides jusqu’à l’hivernage 2021. Il faut savoir qu’une grande partie de ces espèces se dirige grâce à la lumière des étoiles ou de la Lune. Malheureusement ces insectes sont confrontés, attirés, et piégés par la lumière artificielle et plus vive de nos maisons, phares de voitures, lampadaires qu’ils confondent avec les astres

Voici pourquoi depuis quelques jours, de Saint-Louis à Ziguinchor, en passant par Dakar et ailleurs, nos maisons sont prises d’assaut par des insectes. Solution : Ne pas allumer ou réduire les lumières de nos intérieurs et paliers de maison entre 19:00 et 22:00, ou isoler les intérieurs pendant cet intervalle de temps.



