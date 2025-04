Fin de cavale à Diouloulou : Un fugitif recherché par Interpol Gambie, arrêté et remis aux autorités Les éléments de la Brigade territoriale de gendarmerie de Diouloulou ont procédé, ce mardi 9 avril 2025 à 13h 30, à l’arrestation d’un individu activement recherché par le Bureau Central National Interpol de Banjul (Gambie).

Selon le site rts.sn qui relaie l’information, le nommé B.D., en cavale depuis plusieurs années, faisait l’objet d’un mandat d’arrêt émis en 2021, par les autorités gambiennes. Il était poursuivi pour meurtre et s’était évadé de prison après son incarcération. C’est grâce à une étroite coopération entre les services de sécurité sénégalais et leurs homologues gambiens, que son interpellation a pu être effectuée.



Après des investigations fructueuses , B. D. avait trouvé refuge au Sénégal, dans le village de Samboulandian, situé dans la commune de Kataba 1, au sein du secteur de Diouloulou. C’est ainsi, qu’informée par Interpol Gambie, la gendarmerie sénégalaise a rapidement mis en place un dispositif qui a permis de localiser et d’interpeller le fugitif sans incident.



Et selon nos confrères, sur instruction du Parquet, l’individu a été remis aux autorités gambiennes le jour même, à 19h00, marquant ainsi un nouvel exemple de collaboration sécuritaire efficace entre les deux pays voisins.



Cette opération illustre la vigilance constante des forces de sécurité sénégalaises dans la lutte contre la criminalité transfrontalière et la coopération judiciaire en matière d’extradition.



