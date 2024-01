Fin de mission de DETSEN 11: Oumar Youm loue la posture responsable et digne des militaires sénégalais Rédigé par leral.net le Mardi 30 Janvier 2024 à 20:50 | | 0 commentaire(s)| La cérémonie de dissolution du 11e et dernier détachement sénégalais de la mission multidimensionnelle intégrée et des Nations Unies pour la stabilisation du Mali ( MINUSMA), a été organisée ce mardi, au Camp Dial Diop. D’après le ministre Oumar Youm, il s’agit d’une mission où 15 militaires sénégalais sont tombés au service de la paix, au cours de ces 10 dernières années.



