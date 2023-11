Fin des accords de pêche entre l'Etat et l'Ue, amélioration des conditions de travail de l'Isra, subvention aux pêches: Les annonces de Mamadou Moustapha Bâ Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Novembre 2023 à 14:15 | | 0 commentaire(s)| Le budget du ministère des Pêches a connu une hausse substantielle de 15 milliards 248 millions FCfa en valeur absolue et de 71% en valeur relative, selon Mamadou Moustapha Bâ. Le ministre des Finances et du Budget qui intervenait dans le cadre de l’examen du projet de budget du ministère des Pêches et de l’Economie maritime, est largement revenu sur la question de l'amélioration des conditions de travail de l'Isra, l'effort fait par l'Etat pour accompagner les pêcheurs... Revenant sur les accords de pêche, il a annoncé que le protocole d'accord entre l'Etat et l'Union européenne, prend fin en décembre 2024.



