Fin du dialogue : Le député Cheikh Bara Dolly Mbacké lâche ses quatre vérités sur Macky Sall C’est la fin du dialogue ! Le député Cheikh Bara Dolly Mbacké , qui faisait partie de ceux qui ont y répondu, n'a pas tardé à réagir. Il a réitéré ses propos tenus lors du dialogue, en demandant une reprise du processus électoral, pour inclure Karim Wade, mais également Ousmane Sonko, car une élection sans Ousmane Sonko et Karim Wade, n'est pas possible, selon lui.

Le Président Macky Sall doit démissionner le 1er avril, pour laisser le président de l'Assemblée Nationale continuer. Après avoir reçu son invitation pour le dialogue, il a parlé avec le chef de l'État, mais ce qui avait été convenu, n'a pas été fait.



Le Président Macky Sall a annoncé, lundi, un projet de loi d'amnistie générale sur les faits découlant des manifestations survenues entre 2021 et 2024, qu'il va soumettre à l'Assemblée nationale aujourd'hui même, mercredi.



Interpellé à ce sujet, le député se dit être contre cette loi.





