Financement dans divers domaines : Washington débloque 260 milliards FCFA pour le Sénégal

Selon le quotidien Tribune, ce financement intervenu lundi, est destiné à l’accès à l’énergie, à la santé, mais aussi au renforcement du secteur de l’agro-industrie et le soutien aux petites entreprises. Ce fond constitue le premier investissement depuis l’arrivée au pouvoir du nouveau régime.



« Avec 400 millions de dollars d'engagements dans divers domaines, notamment l'énergie, la santé, l'agro-industrie et le soutien aux petites entreprises, le Sénégal est un partenaire clé pour la U.S. International Development Finance Corporation, une institution du gouvernement américain qui s'associe au secteur privé pour financer des solutions aux défis les plus cruciaux auxquels le monde est confronté aujourd'hui.



Le 17 avril, le CEO de la DFC Scott Nathan a eu le plaisir de rencontrer les ministres Sénégalais de l'économie Abdourahmane Sarr des finances, M. Diba et l'ambassadeur Kane pour discuter des possibilités d'investissements futurs au Sénégal », a-t-on lu sur le compte X de Scott Nathan, PDG de la Société de financement du développement international des États-Unis (DFC)