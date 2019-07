Financement de proximité: Sédhiou bénéficie d'une enveloppe de 200 millions de la PLASEPRI

A l'instar de Kolda, la région de Sédhiou a reçu 200 millions de nos francs pour accompagner les filières comme le maïs et l'aviculture par le biais de la Plateforme d'appui au secteur privé (Plasepri). Celles ci, selon le ministre Zahra Iyane Thiam, promettent des résultats probants. Et cela se fera en collaboration avec les institutions de micro-finance et les organisations locales du Pakao.