Fistule : un centre de réinsertion pour les malades ouvre ses portes

Vendredi 24 Mai 2019

Les femmes souffrant de fistules obstétricales vont pouvoir retrouver le sourire. Un centre d’accueil et d’appui à leur réinsertion facilitant la prise en charge a été inauguré par le ministre de la Femme, Salimata Diop Dieng.



C’était à l’occasion de la célébration de la Journée internationale pour la lutte contre la fistule obstétricale.



Ledit centre a une capacité d’accueil de 20 lits et ses services s’articulent autour de l’hébergement, l’accompagnement psychosocial et le soutien financier pour la prise en charge médicale.



« La prise en charge des malades de la fistule obstétricale a été renforcée. En réalité, cette maladie est très gênante, parce que les femmes atteintes sont souvent exclus de la société. Donc, cette prise en charge est importante par rapport à leur situation », a indiqué le ministre.



Par ailleurs, Dr Issa Labou a révélé que chaque année, plus de 400 femmes sont opérées de la fistule obstétricale.











L’Observateur

