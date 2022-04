Flambée des prix alimentaires : le FMI alerte sur "les risques de troubles sociaux" en Afrique

La flambée des prix alimentaires engendrée par la guerre en Ukraine accroît "les risques de troubles sociaux" en Afrique, a alerté, jeudi, le Fonds monétaire international, quatorze ans après les "émeutes de la faim". Les graines de nouvelles "émeutes de la faim" sont-elles plantées en Afrique sub-saharienne ? Un peu tôt pour le dire, mais la flambée des prix alimentaires fait craindre au Fonds monétaire international des "troubles sociaux" sur le continent.



"Les craintes à l'égard de la sécurité alimentaire se sont nettement accentuées" avec la guerre en Ukraine et l'explosion des prix des denrées alimentaires, accroissant "les risques de troubles sociaux" au sein des pays vulnérables, a alerté, jeudi 28 avril, l'institution de Washington dans un rapport régional. "Nous sommes très inquiets de la récente flambée des prix des aliments et du carburant" sur le continent, a commenté auprès de l'AFP le directeur du département Afrique au FMI, Abebe Aemro Selassie, relevant des risques de "protestations sociales". …



La progression des prix du blé est "particulièrement préoccupante", écrit le FMI dans son rapport intitulé "un nouveau choc et une faible marge de manœuvre". Car l'Afrique sub-saharienne importe 85 % de sa consommation de la céréale, avec des montants particulièrement élevés en Tanzanie, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et au Mozambique. (France24)



Source : https://www.impact.sn/Flambee-des-prix-alimentaire...