Flambée des prix du sucre et de l'huile : Les boutiquiers et les grossistes s'accusent mutuellement
Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2025 à 12:32

La Fédération nationale des boutiques pour la modernisation (Fnbm) a informé, par un communiqué de presse, l’opinion publique, d’une hausse préoccupante des prix du sucre et de l’huile sur le marché. Cette augmentation soudaine provoque l’indignation des consommateurs, tandis que les commerçants tentent de l’expliquer. À […] Sénégal Atlanticactu/ Hausse des prix du Sucre/ Saliou Ndong La Fédération nationale des boutiques pour la modernisation (Fnbm) a informé, par un communiqué de presse, l’opinion publique, d’une hausse préoccupante des prix du sucre et de l’huile sur le marché. Cette augmentation soudaine provoque l’indignation des consommateurs, tandis que les commerçants tentent de l’expliquer. À 8 heures, dans le quartier de Nord Foire, la vie reprend lentement. Les habitants sortent peu à peu de leurs maisons, un léger vent effleurant les façades de ce quartier résidentiel de Dakar. Sur une route accidentée, une femme aux formes rondes marche lentement mais avec assurance. Le visage éclairé par un sourire, Halima Sow vient de quitter la boutique à l’angle de cette rue ombragée, tenant deux baguettes de pain enveloppées dans du papier journal. Malgré son sourire, cette mère de famille est préoccupée par la récente augmentation des prix de certains produits alimentaires, notamment le sucre et l’huile. Déstabilisée par cette nouvelle hausse, elle exprime son incompréhension : « Je suis très surprise de constater une telle augmentation chez le boutiquier. Pourtant, les prix des denrées alimentaires avaient été fixés par le gouvernement. Je ne comprends pas d’où vient cette hausse soudaine », déclare-t-elle, l’air perplexe, coiffée d’un voile aux couleurs vives et portant des lunettes posées en équilibre sur son nez.



Source : https://atlanticactu.com/flambee-des-prix-du-sucre...
Sénégal Atlanticactu/ Saliou Ndong

