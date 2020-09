Fleuve Sénégal : L’alerte de l’OMVS Rédigé par leral.net le Mardi 8 Septembre 2020 à 20:38 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- L’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) a lancé l’alerte sur d’ de d’éventuels débordements du fleuve. L’OMVS appelle les populations riveraines de la vallée et du delta du fleuve à ’’rester vigilantes au passage de l’onde de crue, à et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire face à […] XALIMANEWS- L’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) a lancé l’alerte sur d’ de d’éventuels débordements du fleuve. L’OMVS appelle les populations riveraines de la vallée et du delta du fleuve à ’’rester vigilantes au passage de l’onde de crue, à et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire face à d’éventuels débordements du fleuve’’, explique t-on dans un communiqué.

Avant d’ajouter qu’à’’l’atteinte de la côte d’alerte, des débordements de fleuve peuvent subvenir notamment en cas de nouveaux épisodes pluvieux dans la zone’’.



Source : Source : https://xalimasn.com/fleuve-senegal-lalerte-de-lom...

Accueil Envoyer à un ami Partager